На Украине испытали ПТУР собственного производства

Украинское государственное конструкторское бюро провело испытания противотанковых управляемых ракет. Вооружение было спроектировано и изготовлено по заказу Вооруженных сил Украины.

«Украинские военные отобрали несколько ракет из партии, которая уже готова к передаче в Вооруженные силы, и провели реальные пуски в условиях, приближенных к боевым», - сообщила пресс-служба украинского госпредприятия.

В сообщении отмечается, что поставленные задачи были успешно выполнены в ходе испытательных пусков украинских противотанковых управляемых ракет.

Ранее в прессе появились сообщения, что американское Министерство обороны выделило 307,5 миллионов долларов на производство ПТРК Javelin. Поставки этого вооружения планируются в том числе и на Украину, передает RT.