Пушков высмеял сообщения о «передатчике» в подаренном Трампу мяче

Руководитель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявления в американской прессе, что в подаренном Путиным Трампу футбольном мяче нашли «передатчик».

«В футбольном мяче, подаренном Путиным Трампу, нашли чип. Но не тот, на который надеялся сенатор Линдси Грэм, а невинный чип от производителя. Более того: о наличии чипа написано на самом мяче. Незадача для американских противников России: много шума из ничего», - написал российский сенатор в своем твиттере.

Президент России Владимир Путин подарил футбольный мяч президенту США Дональду Трампу на пресс-конференции по итогам саммита в Хельсинки. Тогда американский сенатор Линдси Грэм заявил, что подарок российского президента необходимо проверить на предмет наличия в нем «жучков» (подслушивающих устройств).

Позже американская пресса сообщила, что футбольный мяч действительно проверили и действительно нашли в нем чип. Однако он не имеет отношения к разведывательной деятельности, а всего лишь позволяет мячу взаимодействовать с другой электроникой, сообщает RT.