Эксперт прокомментировал обвинения НАТО в адрес России

Королевские ВВС Великобритании обвинили Россию в попытке «проникнуть в воздушное пространство НАТО». ВВС Британии подняли свои истребители, заметив российские самолеты над Черным морем.

Российские Су-24 были замечены в воздушном пространстве над акваторией западной части Черного моря. Британские ВВС переполошились и подняли со своей базы в Румынии два истребителя «Тайфун» для сопровождения российских самолетов. После чего доблестно заявили, что «России не удалось проникнуть в воздушное пространство НАТО», поскольку британские ВВС выступили в качестве «сдерживающего фактора».

Эту ситуацию прокомментировал военный эксперт, полковник запаса, член президиума Общероссийской организации «Офицеры России» Андрей Головатюк.

«Черное море традиционно является зоной стратегических интересов Российской Федерации. А Британия даже не имеет прямого выхода в Черное море. И появление там ее военных является для нас раздражителем. Но зарвавшиеся НАТО и Британия чувствуют себя хозяевами во всех мировых водах», - пояснил Андрей Головатюк.

«Возможно, их действия не противоречат международному праву. Но обвинения России в попытке проникнуть в воздушное пространство НАТО являются неприемлемыми с дипломатической, с моральной точки зрения. Могу лишь посоветовать британским военным не завираться», - приводит слова эксперта РИА Новости.