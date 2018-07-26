В британском университете нашли лоббиста «Северного потока – 2»

Организация LobbyControl обвинила лондонский королевский колледж в предоставлении платформы для лоббирования проекта «Северный поток-2». Поводом для скандала стало сотрудничество одного из ведущих британских вузов с бывшим немецким депутатом Фридбертом Пфлюгером. Он возглавляет одно из подразделений Королевского колледжа — Европейский центр энергетики и энергобезопасности (EUCERS).

В вину Фридберту Пфлюгера вменяют совместные проекты его компании Pflüger International с дочкой Газпрома. Фирма занимается продвижением строительства «Северного потока — 2». Немецкие и британские СМИ уже нашли исследования пфлюгеровского исследовательского центра. Они посвящены геополитической значимости второго «Северного потока». Спонсорами одной из научных работ стали компании Shell, Engie, Wintershall, Uniper и OMV. Кроме того, на титульном листе указан Королевский колледж.

Сам Пфлюгер все доводы выдвинутых против него обвинений опровергает. Глава Европейскойго центра энергетики и энергобезопасности настаивает на строгом разделении научной деятельности и работы на Pflüger International. А лондонский Королевский колледж в ответ на скользские вопросы журналистов официально заявляет, что учебному заведению «известно об общих связях профессора Пфлюгера с промышленностью».