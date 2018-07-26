Россия ждёт от США не дружбы, а цивилизованных отношений

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя прокомментировал заявление постоянного представителя США при ООН Никки Хейли о том, что Россия «никогда не станет другом» для США. Постпред США: «Россия никогда не станет нашим другом»

«Она это заявляет не первый раз. Но мы не просим от США дружбы и не набиваемся на любовь. Мы хотим просто цивилизованных отношений. Эти отношения нужны не только и не столько нам, сколько, в первую очередь, США. Ведь от температуры отношений между Россией и США зависит ситуация в мире», - сказал Василий Небензя.

Ранее постоянный представитель США при ООН Никки Хейли выступила с заявлением, что встреча американского президента Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным - "это вещи, которые должны происходить". Но, несмотря на заявление президента США о том, что на саммите в Хельсинки он "прекрасно поладил с Путиным", Соединенные Штаты не доверяют России, и никогда не начнут доверять. Поэтому, заявила Хейли, «Россия никогда не станет другом для США», сообщает RT.