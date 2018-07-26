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Стало известно условие окончательной потери Украиной восставшего Донбасса
26 июля 2018, 17:18 [ «Аргументы Недели» ]
Названо условие окончательной потери Украиной восставшего против Киева Донбасса. На эту тему в своем микроблоге в социальной сети Twitter высказался представитель Совета Федерации Алексей Пушков.
Российский сенатор отметил, что украинские власти целенаправленно затрудняют идущий в настоящее время мирный процесс. Согласно точке зрения Пушкова, если переговоры зайдут в тупик, Киев окончательно потеряет неподконтрольные ему территории на востоке страны. Западные партнеры Украины помочь ей в возвращении Донбасса не смогут, заключил политик.
В Донбассе весной 2014 года начались боевые действия между ополченцами и Вооруженными силами Украины, конфликт не урегулирован до сих пор. С 1 июля в зоне противостояния действует «хлебное перемирие», при этом киевские подразделения продолжают нести потери. Ранее в четверг сообщалось, что военнослужащие ВСУ подорвались на собственных минах.
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