Стало известно условие окончательной потери Украиной восставшего Донбасса

Названо условие окончательной потери Украиной восставшего против Киева Донбасса. На эту тему в своем микроблоге в социальной сети Twitter высказался представитель Совета Федерации Алексей Пушков.

Российский сенатор отметил, что украинские власти целенаправленно затрудняют идущий в настоящее время мирный процесс. Согласно точке зрения Пушкова, если переговоры зайдут в тупик, Киев окончательно потеряет неподконтрольные ему территории на востоке страны. Западные партнеры Украины помочь ей в возвращении Донбасса не смогут, заключил политик.

В Донбассе весной 2014 года начались боевые действия между ополченцами и Вооруженными силами Украины, конфликт не урегулирован до сих пор. С 1 июля в зоне противостояния действует «хлебное перемирие», при этом киевские подразделения продолжают нести потери. Ранее в четверг сообщалось, что военнослужащие ВСУ подорвались на собственных минах.