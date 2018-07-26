Список самых смехотворных армий современного мира появился в сети
26 июля 2018, 16:30 [ «Аргументы Недели» ]
В интернете опубликован список стран с самыми смехотворными армиями. В перечень попали государства, расположенные на Ближнем Востоке, в Восточной и Средней Азии, Африке и Центральной Америке.
В списке, в частности, фигурирует Эритрея. Авторы материала, выложенного на сайте rambler.ru, отмечают, что эта страна в настоящее время считается самой худшей для прохождения армейской службы, поскольку ее срок ничем не ограничен.
В Коста-Рике – другие проблемы. Если на данное государство нападут, то защищать его будет почти некому. Местная армия настолько мала, что многие и не знают о ее существовании.
У Саудовской Аравии, напротив, весьма многочисленные Вооруженные силы. Это создает множество организационных трудностей.
Также в списке присутствуют такие страны, как Монголия, Филиппины, Таджикистан, Ирак, КНДР, Центральноафриканская Республика и Нигерия.
Второй круг русского ада Андрея Караулова
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес