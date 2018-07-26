Список самых смехотворных армий современного мира появился в сети

В интернете опубликован список стран с самыми смехотворными армиями. В перечень попали государства, расположенные на Ближнем Востоке, в Восточной и Средней Азии, Африке и Центральной Америке.

В списке, в частности, фигурирует Эритрея. Авторы материала, выложенного на сайте rambler.ru, отмечают, что эта страна в настоящее время считается самой худшей для прохождения армейской службы, поскольку ее срок ничем не ограничен.

В Коста-Рике – другие проблемы. Если на данное государство нападут, то защищать его будет почти некому. Местная армия настолько мала, что многие и не знают о ее существовании.

У Саудовской Аравии, напротив, весьма многочисленные Вооруженные силы. Это создает множество организационных трудностей.

Также в списке присутствуют такие страны, как Монголия, Филиппины, Таджикистан, Ирак, КНДР, Центральноафриканская Республика и Нигерия.