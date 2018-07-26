В ЛНР узнали о новых потерях среди ВСУ из-за беспорядочного минирования Донбасса

Выполняющие боевые задачи в Донбассе Вооруженные силы Украины понесли новые потери. Соответствующую информацию озвучили в Народной милиции ЛНР.

Спикер силового ведомства самопровозглашенного государства Яков Осадчий рассказал на брифинге для представителей прессы, что возле села Болотенное подорвалась на украинских минах БМП 59-й бригады ВСУ. В результате инцидента погиб один военный, еще двое получили ранения. По словам Осадчего, причиной случившегося стало беспорядочное минирование зоны конфликта, которое практикует противник.

В Донбассе с весны 2014 года продолжается вооруженный конфликт между армией и киевскими силовиками. Ранее в четверг сообщалось, что принимающие участие в боевых действиях украинские националистические батальоны нашли способ избежать нанесения ударов со стороны регулярных войск.