Старейшая жительница Земли умерла в Японии
26 июля 2018, 14:37 [ «Аргументы Недели» ]
В Японии скончалась Тие Мияко, которая некоторое время назад была официально признана старейшим жителем нашей планеты, когда на 118-м году жизни умерла ее соотечественница Наби Тадзима.
Мияко родилась в 1901 году и длительность ее жизни составила 117 лет и 81 день. О ее смерти сообщило министерство здравоохранения, труда и благосостояния, передает "Москва 24". Тие состояла в восьмерке самых пожилых людей, которые когда-либо жили на Земле.
После ее смерти титул старейшего жителя Земли унаследовала другая японка - Канэ Танаке, которая родилась 2 января 1903 года.
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