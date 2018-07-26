Старейшая жительница Земли умерла в Японии

В Японии скончалась Тие Мияко, которая некоторое время назад была официально признана старейшим жителем нашей планеты, когда на 118-м году жизни умерла ее соотечественница Наби Тадзима.

Мияко родилась в 1901 году и длительность ее жизни составила 117 лет и 81 день. О ее смерти сообщило министерство здравоохранения, труда и благосостояния, передает "Москва 24". Тие состояла в восьмерке самых пожилых людей, которые когда-либо жили на Земле.

После ее смерти титул старейшего жителя Земли унаследовала другая японка - Канэ Танаке, которая родилась 2 января 1903 года.