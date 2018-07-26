Обнародован прогноз о грозящей докатиться до России экокатастрофе в Донбассе

Донбассу угрожает экологическая катастрофа, которая может докатиться до Российской Федерации. Такой прогноз содержится в материале, опубликованном отечественными интернет-СМИ.

Сайт «Русская весна» пишет, что на Украине решили вернуться к идее добычи сланцевого газа на территории Харьковской области, соответствующие соглашения с иностранными компаниями уже заключены. В заметке, выложенной изданием, предрекается, что работы приведут к заражению химическими реактивами расположенной рядом с гидроконденсатными месторождениями реки Северский Донец. В этом случае жители востока Украины останутся без питьевой воды, через некоторое время экологическое бедствие придет и в Россию - Северский Донец является крупнейшим притоком Дона.

Ранее сообщалось, что опасность экокатастрофы возникла в Киеве. Рядом с украинской столицей вырос мусорный холм высотой под 90 метров.