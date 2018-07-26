Вставшие на путь войны с ВСУ правосеки придумали способ избежать атак силовиков

Боевики «Правого сектора» (запрещенная в РФ экстремистская организация) нашли способ избежать ударов со стороны Вооруженных сил Украины. Это следует из заявления спикера ополченцев ДНР Даниила Безсонова.

Безсонов рассказал на состоявшемся накануне брифинге для представителей СМИ, что командование «Правого сектора» пригласило иностранных инструкторов в расположение двух рот националистов, дислоцирующихся в районе города Авдеевка. Правосеки уверены в том, что ВСУ не осмелятся атаковать позиции, на которых находятся иностранцы, отметил собеседник журналистов.

Ранее в июле киевское командование издало приказ, предписывающий всем добровольческим соединениям покинуть зону боевых действий в Донбассе. Данное распоряжение привело к вооруженным столкновениям между радикалами и военными. Накануне сообщалось, что ВСУ накрыли националистов артиллерийским огнем.