Европейский союз в будущем ждет распад, а Украину – превращение в российскую окраину. Такой прогноз сделал киевский журналист Виталий Портников, его точка зрения отражена в публикации, появившейся в отечественной блогосфере.

Представитель СМИ заявил, что к власти в ЕС в скором времени придут правые популисты, которые развалят объединение. По мнению Портникова, исчезновение Евросоюза будет иметь негативные последствия для Украины. Лишившись поддержки со стороны европейских партнеров, страна потеряет независимость и превратится в окраину России, процитировал Виталия Портникова канал «Украинский кризис» в «Яндекс. Дзен».

Ранее сообщалось, что в Киеве рассказали о пользе вероятной войны с Российской Федерацией для украинской государственности. С соответствующим заявлением выступил журналист Юрий Бутусов.