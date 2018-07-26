Журналистку выгнали с пресс-конференции за "неуместные" вопросы Трампу
26 июля 2018, 09:44 [ «Аргументы Недели» ]
Репортера CNN Кейтлан Коллинс попросили покинуть вчера пресс-конференцию президента США Дональда Трампа из-за того, что ранее она задавала ему "неуместные вопросы". CNN сделало по этому поводу заявление.
Коллинс спрашивала ранее Трампа об аудиозаписи, на которой записано обсуждение оплаты порноактрисе за молчание о связи с главой Белого дома, а также почему президент России Владимир Путин еще не принял приглашение посетить США.
Телеканал США потребовал лучшего отношения к своим журналистам, пишет "Газета.ру". Отмечается, что такое решение о запрете присутствия репортера репрессивно и о поддержке открытой и свободной прессы речь идти не может.
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