Репортера CNN Кейтлан Коллинс попросили покинуть вчера пресс-конференцию президента США Дональда Трампа из-за того, что ранее она задавала ему "неуместные вопросы". CNN сделало по этому поводу заявление.

Коллинс спрашивала ранее Трампа об аудиозаписи, на которой записано обсуждение оплаты порноактрисе за молчание о связи с главой Белого дома, а также почему президент России Владимир Путин еще не принял приглашение посетить США.

Телеканал США потребовал лучшего отношения к своим журналистам, пишет "Газета.ру". Отмечается, что такое решение о запрете присутствия репортера репрессивно и о поддержке открытой и свободной прессы речь идти не может.