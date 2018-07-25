Трамп принял решение перенести свою встречу с Путиным

Вечером в среду, 25 июля, стало известно, что президент США Дональд Трамп принял решение отложить встречу с главой России Владимиром Путиным. Данную информацию сегодня предоставили журналисты.

Предполагается, что новая встреча американского и российского лидеров состоится лишь после завершения расследования предполагаемого вмешательства РФ в выборы президента Штатов, сообщает агентство Bloomberg. Данное дело в настоящий момент ведет спецпрокурор Роберт Мюллер.

Отметим, что ранее власти США упоминали о возможности визита Владимира Путина в Вашингтон грядущей осенью. Позже встреча перенеслась на конец текущего года. Теперь же уточняется, что контакт состоится только в 2019 году.