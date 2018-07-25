Власти Украины выделят $4 млн для создания двух КПП на границе с Крымом

Власти Украины намерены выделить крупную сумму для строительства двух контрольных пунктов пропуска на границе с Крымом. Соответствующие данные в среду, 25 июля, предоставили в правительстве страны.

Уточняется, что украинский кабмин намерен выделить на данные цели 105,98 миллиона гривен, что составляет примерно 4 миллиона долларов. Временные КПП планируется установить на административной границе Херсонской области с "временно оккупированной территорией Автономной республики Крым", передает РИА "Новости".

Вышеуказанные средства будут переданы министерству инфраструктуры Украины. Уточняется, что на эти деньги ведомство будет обязано оборудовать также зоны сервисного обслуживания машин.