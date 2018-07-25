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Белый дом пристыдил журналистов за интерес к предпочтениям Мелании Трамп
25 июля 2018, 21:11 [ «Аргументы Недели» ]
Власти США сочли глупым интерес журналистов к тому, какие телевизионные каналы любит смотреть первая леди США Мелания Трамп. Официальный представитель Белого дома Стефани Гришэм пристыдила СМИ.
По ее словам, очень жаль, что средства массовой информации не уделяют внимания действительно важным вещам, например таким, как проблема неонатального абстинентного синдрома. Как сообщает телекомпания CNN, Гришэм убеждена, что журналисты должны тревожиться о важных для общества моментах, а не о предпочтениях супруги Дональда Трампа.
Представитель Белого дома отметила, что Мелания Трамп смотрит любой канал, который захочет.
Ранее в газете The New York Times появилась статья, в которой говорится о переполохе, случившейся в одной из недавних поездок президента США. Якобы глава страны пришел в ярость, заметив, что телевизор, который обычно смотрит его жена, включен на канале CNN, а не на его любимом Fox News.
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