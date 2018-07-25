Стала известна дата следующих слушаний дела россиянки Марии Бутиной в США
25 июля 2018, 19:40 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня стало известно, когда состоится следующее слушание по делу гражданки России Марии Бутиной, которая ранее была задержана по обвинению в нелегальной работе иностранным агентом на территории США.
Заседание в вашингтонском суде пройдет 10 сентября текущего года. Адвокаты Марии намерены добиваться снятия ареста с 29-летней россиянки, сообщает "Росбалт".
Напомним, в рамках сегодняшних слушаний судья предупредила юристов, представляющих интересы Бутиной, чтобы они не давали средствам массовой информации каких-либо комментариев, поскольку это может стать помехой для беспристрастного рассмотрения дела.
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