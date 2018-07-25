Стала известна дата следующих слушаний дела россиянки Марии Бутиной в США

Сегодня стало известно, когда состоится следующее слушание по делу гражданки России Марии Бутиной, которая ранее была задержана по обвинению в нелегальной работе иностранным агентом на территории США.

Заседание в вашингтонском суде пройдет 10 сентября текущего года. Адвокаты Марии намерены добиваться снятия ареста с 29-летней россиянки, сообщает "Росбалт".

Напомним, в рамках сегодняшних слушаний судья предупредила юристов, представляющих интересы Бутиной, чтобы они не давали средствам массовой информации каких-либо комментариев, поскольку это может стать помехой для беспристрастного рассмотрения дела.