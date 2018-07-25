Число жертв лесных пожаров в Греции вновь увеличилось

В среду, 25 июля, стало известно, что количество жертв лесных пожаров в Греции вновь увеличилось. Согласно последней информации, в настоящий момент пламя продолжает бушевать в столичном регионе Аттика.

Количество погибших при лесных пожарах в Греции возросло до 50

Число погибших из-за лесных пожаров, как сообщают осведомленные источники, превышает 80 человек. Точная информация уточняется, передает газета "Известия".

Подчеркивается, что огнеборцам удалось сегодня не допустить распространения пожара на окраины Афин. Известно также, что с огнем активно борются специалисты в горах Герания, который находится рядом с курортом Кинета примерно в 50 километрах от греческой столицы. Очаги выявлены также на Крите и в Коринфии, однако ситуация в этих районах находится под контролем.