Глава КНР призвал мир отказаться от торговой войны

Днем в среду, 25 июля, председатель КНР Си Цзиньпин призвал мир отказаться от глобальной торговой войны. По словам китайского политика, в подобной серьезной борьбе не может быть победителей.

В рамках церемонии открытия бизнес-форума БРИКС в Йоханнесбурге Си Цзиньпин подчеркнул, что в конечном итоге торговая война и гегемония в сфере экономике наносит только ущерб тем, кто поддерживает данные действия.

Глава Китая заметил, что сейчас вся цивилизация столкнулась с весьма серьезной ситуацией, которая ранее никогда не происходила, передает РИА "Новости". Цзиньпин уточнил, что для развивающихся государств данные обстоятельства являются одновременно и возможностью извлечь выгоду, и вызовом.