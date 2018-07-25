Глава КНР призвал мир отказаться от торговой войны
25 июля 2018, 19:20 [ «Аргументы Недели» ]
Днем в среду, 25 июля, председатель КНР Си Цзиньпин призвал мир отказаться от глобальной торговой войны. По словам китайского политика, в подобной серьезной борьбе не может быть победителей.
В рамках церемонии открытия бизнес-форума БРИКС в Йоханнесбурге Си Цзиньпин подчеркнул, что в конечном итоге торговая война и гегемония в сфере экономике наносит только ущерб тем, кто поддерживает данные действия.
Глава Китая заметил, что сейчас вся цивилизация столкнулась с весьма серьезной ситуацией, которая ранее никогда не происходила, передает РИА "Новости". Цзиньпин уточнил, что для развивающихся государств данные обстоятельства являются одновременно и возможностью извлечь выгоду, и вызовом.
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