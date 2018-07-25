Задержанная россиянка Мария Бутина занималась в США кибербезопасностью

Россиянка Мария Бутина, которая обвиняется на территории США в работе агентом РФ без соответствующей регистрации Министерства юстиции Штатов, занималась Америке вопросами кибербезопасности.

Согласно некоторым данным, Бутина даже выступала с презентацией на вышеуказанную тему в Вашингтоне. В документах, которые были опубликованы на сайте Eurasia Centre, а также на портале компании The Asia Pacific Top Level Domain Association, 4 декабря минувшего года россиянка представляла свою презентацию на конференции по бизнесу с ЕАЭС.

В программе данного мероприятия Марина была указана как представитель The Asia Pacific Top Level Domain Association, а ее доклад касался системе доменных имен, уточняет РИА "Новости".

Известно также, что в сентябре 2017 года Бутина выступала в Тбилиси.