Задержанная россиянка Мария Бутина занималась в США кибербезопасностью
25 июля 2018, 18:28 [ «Аргументы Недели» ]
Россиянка Мария Бутина, которая обвиняется на территории США в работе агентом РФ без соответствующей регистрации Министерства юстиции Штатов, занималась Америке вопросами кибербезопасности.
Согласно некоторым данным, Бутина даже выступала с презентацией на вышеуказанную тему в Вашингтоне. В документах, которые были опубликованы на сайте Eurasia Centre, а также на портале компании The Asia Pacific Top Level Domain Association, 4 декабря минувшего года россиянка представляла свою презентацию на конференции по бизнесу с ЕАЭС.
В программе данного мероприятия Марина была указана как представитель The Asia Pacific Top Level Domain Association, а ее доклад касался системе доменных имен, уточняет РИА "Новости".
Известно также, что в сентябре 2017 года Бутина выступала в Тбилиси.
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