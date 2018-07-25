//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Тайный возлюбленный Жанны Фриске рассказал подробности их романа
- Мария Максакова оскорблена: мать не поздравила ее с днем рождения
- Влад Топалов сделал предложение Регине Тодоренко
- Актриса Кристина Кузьмина становится победительницей в борьбе с раком
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//В мире 13+
На Украине призвали к тотальной блокаде Крыма
25 июля 2018, 18:08 [ «Аргументы Недели» ]
Глава прокуратуры Автономной республики Крым Гюндуз Мамедов призвал к тотальной блокаде полуострова. Чиновник рекомендует наказывать иностранных граждан и компании, которые участвуют в мероприятиях в Крыму.
Мамедов заявил, что пока официальный Киев не предпринимает никаких шагов в данном направлении и не привлекает нарушителей к ответственности. Он также предложил наказывать владельцев самолетов и кораблей, которые прибывают на территорию Крыма, передает РИА "Новости".
Политик поддерживает усилия, которые прилагает украинский лидер Петр Порошенко для того, чтобы сделать республику "неподъемной" для российских властей.
Напомним, Прокуратура Автономной республики Крым является структурой, которая сохранилась в составе Генпрокуратуры Украины после того, как полуостров вновь стал частью РФ.
Второй круг русского ада Андрея Караулова
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//Общество
//Новости Гнездо.ру
//В мире
Найдена помеха вторжению боевиков ИГ в Россию из Афганистана
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//В мире
//Культура
Дочь Маргариты Тереховой рассказала о состоянии мамы: перестала говорить
//Город М
//Новости партнеров
//Спорт
//Соцпакет
//Новости СМИ2
//Общество
//Политика
Холодное лето – 2018: бензин, пенсия, НДС
//Политика
//Общество
//Новости Redtram
//В мире
//Мнение
Эксперты: Леонид Слуцкий стал одним из самых узнаваемых депутатов Госдумы
Мария Максакова оскорблена: мать не поздравила ее с днем рождения
Экс-сотрудник брянской колонии, подозреваемый в убийстве заключенного, арестован
//Общество
В РФ могут ужесточить наказание за увольнение работников перед пенсией
//В мире
На голливудской Аллее славы разбили именную звезду Дональда Трампа
//В мире
В Италии по запросу властей РФ арестован бывший российский сенатор
//Наука
//В мире
Российская миссия при ЕС: "Белые каски" боялись разоблачения
//В мире
Королева Великобритании сделала принцу Гарри поистине царский подарок
//В мире
Посольство РФ заметило новые противоречия вокруг инцидента в Эймсбери
//Общество
Жительнице Феодосии грозит тюремный срок за выращивание наркосодержащего мака
//В мире
Армия Украины начала уничтожать взбунтовавшиеся в Донбассе нацбаты артиллерией
В Хакасии после опрокидывания катамарана пропали шесть человек