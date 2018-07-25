На Украине призвали к тотальной блокаде Крыма

Глава прокуратуры Автономной республики Крым Гюндуз Мамедов призвал к тотальной блокаде полуострова. Чиновник рекомендует наказывать иностранных граждан и компании, которые участвуют в мероприятиях в Крыму.

Мамедов заявил, что пока официальный Киев не предпринимает никаких шагов в данном направлении и не привлекает нарушителей к ответственности. Он также предложил наказывать владельцев самолетов и кораблей, которые прибывают на территорию Крыма, передает РИА "Новости".

Политик поддерживает усилия, которые прилагает украинский лидер Петр Порошенко для того, чтобы сделать республику "неподъемной" для российских властей.

Напомним, Прокуратура Автономной республики Крым является структурой, которая сохранилась в составе Генпрокуратуры Украины после того, как полуостров вновь стал частью РФ.