На голливудской Аллее славы разбили именную звезду Дональда Трампа

На Аллее славы в Голливуде вандал разбил именную звезду президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Согласно последней информации, хулиган принес с собой кирку в чехле от гитары.

На месте звезды в настоящий момент остались одни камни. Известно, что вандал оставил орудие, которым разбивал плитку, неподалеку. Кроме того, он бросил там свою куртку. Как сообщает телеканал NBC Los Angeles, впоследствии злоумышленник самостоятельно сдался сотрудникам правоохранительных органов Беверли-Хиллз.

Отметим, что Дональд Трамп получил именную звезду на Аллее славы более десяти лет назад за участие в телевизионном шоу "Ученик".