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Сирены тревоги сработали в северной части Израиля
25 июля 2018, 17:44 [ «Аргументы Недели» ]
На севере Израиля в среду, 25 июля, сработали сирены тревоги. Согласно данным армейской пресс-службы, сигнал прозвучал на части Голанских высот, которые находятся под контролем израильских властей.
Отмечается, что сирена предупреждает местных жителей о вероятном обстреле со стороны соседней Сирии. В сообщении подчеркивается, что подробности случившегося в настоящий момент устанавливаются, передает РИА "Новости".
Известно, что одной из наиболее частых причин срабатывания сигнала тревоги в последнее время становился огонь по летательным аппаратам или снарядам, которые приближались с территории САР. Сейчас на юго-западе Сирии проводится масштабная операция правительственных войск.
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