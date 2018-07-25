Сирены тревоги сработали в северной части Израиля

На севере Израиля в среду, 25 июля, сработали сирены тревоги. Согласно данным армейской пресс-службы, сигнал прозвучал на части Голанских высот, которые находятся под контролем израильских властей.

Отмечается, что сирена предупреждает местных жителей о вероятном обстреле со стороны соседней Сирии. В сообщении подчеркивается, что подробности случившегося в настоящий момент устанавливаются, передает РИА "Новости".

Известно, что одной из наиболее частых причин срабатывания сигнала тревоги в последнее время становился огонь по летательным аппаратам или снарядам, которые приближались с территории САР. Сейчас на юго-западе Сирии проводится масштабная операция правительственных войск.