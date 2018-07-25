В Италии по запросу властей РФ арестован бывший российский сенатор

В Италии по запросу властей РФ был арестован бывший российский сенатор Дмитрий Кривицкий. Соответствующая информация была предоставлена в среду, 25 июля, адвокатом гражданина России Мауро Анетрини.

Юрист подчеркнул, что Кривицкого арестовали за преступления, которые он ранее совершил на территории Российской Федерации, а в Италии экс-сенатор ничего плохого не сделал.

Как уточняет РИА "Новости", мужчину задержали в городе Кортина д"Ампеццо. Известно, что уже в четверг в Венеции пройдет первое слушание по его делу.

Напомним, весной текущего года бывший сенатор от Новгородской области Дмитрий Кривицкий был объявлен в розыск. Он обвиняется в получении крупной взятки – 15 миллионов рублей.