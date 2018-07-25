В Италии по запросу властей РФ арестован бывший российский сенатор
25 июля 2018, 17:15 [ «Аргументы Недели» ]
В Италии по запросу властей РФ был арестован бывший российский сенатор Дмитрий Кривицкий. Соответствующая информация была предоставлена в среду, 25 июля, адвокатом гражданина России Мауро Анетрини.
Юрист подчеркнул, что Кривицкого арестовали за преступления, которые он ранее совершил на территории Российской Федерации, а в Италии экс-сенатор ничего плохого не сделал.
Как уточняет РИА "Новости", мужчину задержали в городе Кортина д"Ампеццо. Известно, что уже в четверг в Венеции пройдет первое слушание по его делу.
Напомним, весной текущего года бывший сенатор от Новгородской области Дмитрий Кривицкий был объявлен в розыск. Он обвиняется в получении крупной взятки – 15 миллионов рублей.
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