Обнародовано предупреждение об угрожающей Украине религиозной войне

Действия киевских властей могут разжечь религиозную войну на территории Украины. С таким предупреждением выступил на встрече с журналистами глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко.

Руководитель народной республики назвал в качестве причины вероятного конфликта создание на Украине новой поместной церкви, которое активно лоббируют исповедующий баптизм секретарь Совнацбеза Александр Турчинов и греко-католик Андрей Парубий, являющийся председателем Верховной Рады. Захарченко предрек, что реализация планов киевских чиновников, направленных на «зомбирование» граждан, приведет к кровопролитию на религиозной почве. В случае реализации такого сценария ответственность за человеческие жертвы будет нести украинская власть во главе с президентом Петром Порошенко, добавил глава ДНР.

Ранее в среду сообщалось, что расположенный на юге республики поселок Коминтерново подвергся обстрелу со стороны киевских силовиков.