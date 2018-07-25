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Обнародовано предупреждение об угрожающей Украине религиозной войне
25 июля 2018, 16:36 [ «Аргументы Недели» ]
Действия киевских властей могут разжечь религиозную войну на территории Украины. С таким предупреждением выступил на встрече с журналистами глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко.
Руководитель народной республики назвал в качестве причины вероятного конфликта создание на Украине новой поместной церкви, которое активно лоббируют исповедующий баптизм секретарь Совнацбеза Александр Турчинов и греко-католик Андрей Парубий, являющийся председателем Верховной Рады. Захарченко предрек, что реализация планов киевских чиновников, направленных на «зомбирование» граждан, приведет к кровопролитию на религиозной почве. В случае реализации такого сценария ответственность за человеческие жертвы будет нести украинская власть во главе с президентом Петром Порошенко, добавил глава ДНР.
Ранее в среду сообщалось, что расположенный на юге республики поселок Коминтерново подвергся обстрелу со стороны киевских силовиков.
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