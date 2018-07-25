Тегеран: США могут не рассчитывать на переговоры с Ираном

В Министерстве иностранных дел Ирана сделали в среду, 25 июля, важное заявление. Глава ведомства Бахрам Касеми отметил, что Соединенные Штаты Америки могут забыть о переговорах с иранским руководством.

Касеми подчеркнул, что власти США должны держаться в определенных границах, перестать угрожать и понять, какова в настоящий момент роль Ирана на международной арене, передает РИА "Новости".

Напомним, ранее иранский лидер Хасан Роухани порекомендовал Штатам не играть с огнем и добавил, что иначе американские власти пожалеют. В ответ на это Трамп заявил, что Тегеран столкнется с "невероятными последствиями", если будет и дальше направлять угрозы в адрес Вашингтона.