Королева Великобритании сделала принцу Гарри поистине царский подарок

Королева Великобритании Елизавета II сделала принцу Гарри поистине царский подарок. Журналисты и поклонники британской королевской семьи полагают, что бабушке очень нравится баловать своего внука.

Согласно некоторой информации, Елизавета II преподнесла герцогу Сассекскому второй дом, который называется Adelaid Cottage. Как сообщает "7 Дней", особняк находится на территории Виндзорского замка. Интересно, что совсем недавно по случаю бракосочетания Гарри с актрисой Меган Маркл королева подарила внуку York Cottage.

Многие поклонники королевской семьи были удивлены, ведь старший внук Елизавета II Уильям получил от бабушки только один дом Anmer Hall в Сэндрингеме. Между тем, в семье герцога и герцогини Кэмбриджских подрастают трое детей, а у Гарри и Меган наследников пока нет.