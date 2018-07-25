Посольство РФ заметило новые противоречия вокруг инцидента в Эймсбери

Российское посольство в Лондоне заметило новые противоречия вокруг отравления людей в Эймсбери. В дипмиссии РФ считают, что путаница тормозит процесс установления всех обстоятельств случившегося.

На официальной страничке посольства России в Лондоне в социальной сети Twitter отмечается, что существует сразу несколько версий отравления мужчины и женщины нервно-паралитическим веществом. С одной стороны утверждается, что флакон, в котором находилась отрава, был совершенно новым и запечатанным. С другой – емкость, лежавшая в парке, якобы была уже открыта. Более того, в британских СМИ появлялась информация о том, что мужчина Чарльз Роули якобы голыми руками сломал флакон, вследствие чего часть жидкости попала на него.

В посольстве РФ подчеркивают, что журналисты "мутят воду", используя противоречивые теории, но при этом по-прежнему обвиняют в случившемся Москву.

Напомним, женщина Дон Стерджес скончалась вскоре после того, как нанесла на себя жидкость из флакона, а здоровью Чарльза Роули был нанесен серьезный вред.