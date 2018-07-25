В Индонезии на свет появился младенец с двумя лицами

В индонезийском городе Батам на свет появился ребенок с двумя лицами. Согласно последней информации, в настоящий момент малышу два месяца, однако его здоровье находится в серьезной опасности.

Мать новорожденного не знала о патологии, хотя в процессе беременности три раза делала УЗИ. Врачи отмечают, что у ребенка, получившего имя Гиман Эндика, одно тело, две руки и две ноги, а также два мозга и два лица. Как сообщает издание Daily Mail, брат-близнец мальчика не смог правильно развиться в утробе матери.

Медики бьют тревогу: в голове младенца скапливается лишняя жидкость, поэтому ему срочно нужна операция по удалению одного лица, мозга, а также части черепа.