Найдена помеха вторжению боевиков ИГ в Россию из Афганистана

Действующее на территории Афганистана движение «Талибан» мешает вторжению боевиков ИГ в Россию (обе организации являются террористическими и запрещены в РФ). Такую точку зрения высказал в прессе востоковед Николай Плотников.

Эксперт пишет на страницах «Независимой газеты», что афганский филиал ИГ представляет реальную угрозу для юга России. На стороне данной экстремистской группировки воюет большое количество боевиков, участвовавших в конфликтах в Сирии и Ираке. По мнению Плотникова, эти бандиты могли бы причинить немалый вред РФ.

Из материала, подготовленного востоковедом, следует, что сторонникам ИГ мешают проникнуть в Россию из Афганистана талибы. В настоящее время почти во всех провинциях страны идут боестолкновения между названными террористическими группировками, делящими зоны влияния.

Ранее сообщалось, что на юго-западе Сирии усилиями правительственной армии и ВКС РФ были уничтожены перешедшие в наступление бандиты ИГ.