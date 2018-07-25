Армия Украины начала уничтожать взбунтовавшиеся в Донбассе нацбаты артиллерией

Воюющие в Донбассе Вооруженные силы Украины впервые с момента начала своего противостояния с добровольческими соединениями использовали против них артиллерию. Об этом заявили в армии Донецкой народной республики.

Спикер ополченцев Даннил Безсонов рассказал на брифинге для представителей СМИ, что накануне одна из бригад ВСУ, дислоцированных в зоне конфликта, накрыла артиллерийским огнем позиции националистических батальонов возле села Лебединское. В ходе атаки погибли трое праворадикалов, еще пятеро получили ранения. В ДНР узнали, что армейское командование возложило ответственность за действия военных на ополченцев.

На востоке Украины в настоящее время развивается конфликт между регулярными войсками и нацбатами, причиной которого послужил приказ о выводе всех подразделений добровольцев из Донбасса. Ранее в среду сообщалось, что представители запрещенной в РФ экстремистской группировки «Правый сектор» отказались покидать зону боевых действий до достижения победы над Москвой.