Вооруженные формирования, в состав которых входят боевики запрещенной в РФ экстремистской организации «Правый сектор», уйдут из Донбасса только после достижения победы над Москвой. Такое заявление сделал представитель радикалов Андрей Стемпицкий.

Некоторое время назад штаб силовой операции Киева на востоке Украины издал распоряжение, предписывающее всем добровольческим соединениям покинуть зону конфликта. Правосеки данный приказ проигнорировали, между ними и военными вспыхнули боестолкновения.

Из слов Андрея Стемпицкого, процитированного сайтом «Новороссия», следует, что националисты намерены продолжать воевать. Они сложат оружие только после «освобождения» Донбасса и российского Крыма, отметил собеседник СМИ.

Киев неоднократно обвинял РФ в прямой военной помощи донецким ополченцам, в Москве эти утверждения опровергают. Ранее сообщалось, что в Вооруженных силах Украины создали снайперскую группу для борьбы с взбунтовавшимися правосеками.