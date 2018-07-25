Почему на Украине начались перебои с выплатой пенсий

На Украине произошла массовая задержка с выплатой пенсий. После многочисленных жалоб украинский Пенсионный фонд разместил официальное обращение, в котором объясняется причина.

«Смещение графика финансирования выплат обусловлено кассовыми разрывами поступления единого социального взноса», — говорится в сообщении фонда. В организации добавили, что выплата пенсий в июле «будет обеспечена финансовым ресурсом в полном объеме».

В «Укрпочте» заявили, что технические проблемы в Пенсионном фонде Украины привели к задержке выплат пенсий, сообщает RT. Там дали обещание вовремя информировать клиентов об изменениях в графике пенсионных выплат за период с 18 по 25 июля.