Почему на Украине начались перебои с выплатой пенсий
25 июля 2018, 10:09 [ «Аргументы Недели» ]
На Украине произошла массовая задержка с выплатой пенсий. После многочисленных жалоб украинский Пенсионный фонд разместил официальное обращение, в котором объясняется причина.
«Смещение графика финансирования выплат обусловлено кассовыми разрывами поступления единого социального взноса», — говорится в сообщении фонда. В организации добавили, что выплата пенсий в июле «будет обеспечена финансовым ресурсом в полном объеме».
В «Укрпочте» заявили, что технические проблемы в Пенсионном фонде Украины привели к задержке выплат пенсий, сообщает RT. Там дали обещание вовремя информировать клиентов об изменениях в графике пенсионных выплат за период с 18 по 25 июля.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес