Как спасенных из пещеры в Таиланде посвящали в буддийские послушники

Пещерное заточение и счастливое спасение так сильно повлияли на подростков из юниорской футбольной команды Таиланда и их тренера, что они почти все решили обратиться к Богу. Что известно о тренере футбольной команды, спасенной из пещеры в Таиланде

Их посвятили в буддийские послушники и монахи. Торжественная церемония прошла в буддийском монастыре Ват Пхра Тхат Дой Тунг, одном из крупнейших монастырей провинции Чианграй. Посвящение показывал в прямом эфире телеканал Thai PBS.

Спасенным из пещеры остригли и побрили волосы и брови, им вручили монашеские желто-оранжевые одежды и плошки, чтобы собирать подаяние. Старшие монахи помогли ребятам и их тренеру одеться в монашеские робы под пение мантр. На церемонии присутствовал губернатор провинции Чианграй и высокопоставленные чиновники из нескольких провинций северного Таиланда. Один из юных спортсменов - мусульманин, он присутствовал на обряде как зритель.

Сообщается, что юные футболисты и их тренер приняли монашество ради накопления положительной кармы для погибшего в спасательной операции боевого пловца Самана Кунана.

Молодые спортсмены проведут в монастырях провинции Чианграй послушниками 9 дней, тренер будет монахом год.