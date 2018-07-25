//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Актриса Кристина Кузьмина становится победительницей в борьбе с раком
- 47-летняя Анита Цой опубликовала фото в купальнике
- Spice Girls снова вместе и готовят тур
- Экс-солистка группы Hi-Fi ждёт второго ребёнка
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//В мире 13+
Как спасенных из пещеры в Таиланде посвящали в буддийские послушники
25 июля 2018, 09:55 [ «Аргументы Недели» ]
Пещерное заточение и счастливое спасение так сильно повлияли на подростков из юниорской футбольной команды Таиланда и их тренера, что они почти все решили обратиться к Богу.
Их посвятили в буддийские послушники и монахи. Торжественная церемония прошла в буддийском монастыре Ват Пхра Тхат Дой Тунг, одном из крупнейших монастырей провинции Чианграй. Посвящение показывал в прямом эфире телеканал Thai PBS.
Спасенным из пещеры остригли и побрили волосы и брови, им вручили монашеские желто-оранжевые одежды и плошки, чтобы собирать подаяние. Старшие монахи помогли ребятам и их тренеру одеться в монашеские робы под пение мантр. На церемонии присутствовал губернатор провинции Чианграй и высокопоставленные чиновники из нескольких провинций северного Таиланда. Один из юных спортсменов - мусульманин, он присутствовал на обряде как зритель.
Сообщается, что юные футболисты и их тренер приняли монашество ради накопления положительной кармы для погибшего в спасательной операции боевого пловца Самана Кунана.
Молодые спортсмены проведут в монастырях провинции Чианграй послушниками 9 дней, тренер будет монахом год.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//В мире
//Новости Гнездо.ру
//В мире
Госдеп доволен реформированием украинской газотранспортной системы
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//Общество
//Культура
Дочь Маргариты Тереховой рассказала о состоянии мамы: перестала говорить
//Общество
Цены на услуги ЖКХ повысятся из-за антитеррористической кампании
//Новости партнеров
//В мире
Восставшие против ВСУ правосеки отказались уходить из Донбасса до победы над РФ
//Общество
Глоба сообщил об опасностях великого противостояния Марса 27 июля для землян
//Общество
В Москве 4 тыс. сотрудников МФЦ начали поквартирный обход избирателей
//Общество
//Новости СМИ2
//В мире
ВСУ грубо нарушили перемирие в Донбассе и накрыли артиллерийским огнем юг ДНР
//Авто
//В мире
//Новости Redtram
//Туризм
Известны самые доступные направления для перелётов по России
//Наука
В Китае обнаружены более ста гробниц, которым порядка 2,5 тысяч лет
//В мире
Российские дипломаты планируют 26 июля посетить Марию Бутину
//В мире
Пострадавший в Эйсмсбери рассказал, что нашел яд на улице, но принял их за духи
//В мире
Опубликована запись разговора Трампа и Коэна по поводу выплат экс-модели Playboy
//В мире
В США разрабатывают закон по усилению антироссийских санкций
//Футбол
Известного футболиста подозревают в покупке донорской печени на черном рынке
//В мире
//Политика
Леонид Слуцкий: Россия готова продолжить диалог с США по ядерному разоружению
//В мире
Премьер Британии и шейх Катара решили взаимодействовать с РФ с позиций силы
//В мире