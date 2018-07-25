В Киеве раскрыли пользу возможной войны с Россией для украинского государства

Вооруженный конфликт с Российской Федерацией принесет пользу Украине. С таким заявлением выступил в СМИ киевский журналист Юрий Бутусов.

Представитель прессы призвал готовить украинскую армию к нападению на входящий в состав РФ Крым, неподконтрольные Киеву территории Донбасса, а также Приднестровье, в котором несут службу российские миротворцы. По мнению Бутусова, власти его страны должны стремиться к войне, поскольку она сыграет благоприятную роль. Боевые действия станут мобилизующим фактором, который поспособствует завершению формирования украинской государственности, процитировало Бутусова информационное агентство «Новороссия».

Отношения между Россией и Украиной резко испортились после произошедшего в феврале 2014 года госпереворота в Киеве и последовавшего вслед за этим присоединением Крыма к РФ. Накануне сообщалось, что в Верховной Раде обнародовали новый план «деоккупации» полуострова.