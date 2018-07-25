Госдеп доволен реформированием украинской газотранспортной системы

США приветствуют важный шаг в области реформирования украинской газотранспортной системы, о котором объявили сегодня компании "Нафтогаз" и "Магистральные газопроводы Украины", сообщает Госдепартамент США.

В ведомстве отмечают, что подписанный компаниями меморандум является "правильным шагом" в сторону реформирования сферы энергетики на Украине. Из документа следует, часть функций "Нафтогаза" будет передана "Магистральным газопроводам Украины".

Отмечается, что реформа согласовывается с ориентированной на свободный рынок политикой, которая всячески поощряется Соединенными Штатами, ЕС и международным сообществом, сообщает "Газета.ру"