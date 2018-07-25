Выложено видео из живущей войной с Украиной горячей точки ДНР под Донецком

В интернете появилось видео, снятое в горячей точке ДНР – Авдеевской промзоне, которая расположена недалеко от Донецка. На данном участке фронта побывал российский корреспондент Александр Сладков.

По словам журналиста, «промка» живет войной. Здесь дислоцируется большое количество подразделений народной республики, среди них батальон «Пятнашка» и ОМОН «Беркут». Как рассказал автор репортажа, военнослужащие постоянно заняты работой. Они роют окопы, туннели и прочие ходы сообщения, оборудуют новые пулеметные гнезда.

На востоке Украины с весны 2014 года продолжается вооруженное противостояние между ополченцами и армией страны. Накануне сообщалось, что в Донецкой народной республике узнали о постигшей противника кадровой катастрофе. Киевские силовики столкнулись с острой нехваткой младшего офицерского состава.