Пострадавший в Эйсмсбери рассказал, что нашел яд на улице, но принял их за духи

Пострадавший от отравления в Эймсбери 45-летний Чарльз Роули рассказал подробности о случившемся. По его словам, в смерти жены виноват флакон с ядом, который он нашел на улице, но принял их за духи.

Чарльз решил принести находку домой и подарить её своей жене Дон Стерджес. Как вспоминает Чарльз, женщина сразу нанесла вещество на руки, после чего стала жаловаться на головную боль.

О том, что это были не духи, а яд, Роули понял это после того, как вышел из комы. Как говорит пострадавший, в тот момент он не нашёл ничего подозрительного, флакон выглядел как новый. Именно это и натолкнуло его взять «духи» с собой.

Напомним, что 30 июня в Эймсбери Чарльз Роули и Дон Стерджес были госпитализированы в больницу в критическом состоянии. Супруга Чарльза скончалась, а Роули пришёл в себя.