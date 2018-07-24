Российский рубль отреагировал на твит Дональда Трампа

После заявления президента США Дональда Трампа о возможном вмешательстве России в предстоящие промежуточные американские выборы российский рубль заметно подешевел по отношению к доллару.

«Я очень обеспокоен тем, что Россия будет очень упорно бороться за то, чтобы повлиять на предстоящие выборы. Исходя из того, что ни один президент не был более жестким по отношению к России, чем я, они будут изо всех сил проталкивать демократов. Они определенно не хотят Трампа!», - заявил американский президент в своем твиттере.

Курсы валют отреагировали на это заявление следующим образом. В 19.10 мск доллар стоил в районе 62,6 рубля, а уже в 19.50 мск – 63,5 рубля. Курс евро также подрос с 73,2 до 74,1 рубля.

Впрочем, специалисты призывают сохранять спокойствие и утверждают, что подобная волатильность рубля вполне в пределах нормы дневных колебаний курса, сообщает Lenta.ru.