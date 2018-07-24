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В США разрабатывают закон по усилению антироссийских санкций
24 июля 2018, 22:16 [ «Аргументы Недели» ]
Сенатор-республиканец Линдси Грэм и его коллега-демократ Боб Менендес заявили о начале совместной разработки «всеобъемлющего законопроекта» по усилению санкционного давления на Россию.
Американские сенаторы заявили, что конгресс должен сохранять активную роль в «противостоянии российской агрессии». Поэтому разрабатываемый ими законопроект должен будет обеспечить «максимальное давление на кампанию Кремля против американской демократии».
«Мы представим всеобъемлющий законопроект в ближайшие дни, чтобы удостовериться, что санкции вводятся», - заявили Линдси Грэм и Боб Менендес.
По замыслу американских сенаторов, этот «всеобъемлющий законопроект» коснется энергетического и финансового секторов России. Он затронет олигархов и предприятия с участием госкапитала. Проект включает также создание Национального центра реагирования на российские угрозы. Кроме того, в нем будет предусмотрено одобрение сената для выхода США из НАТО, сообщает РИА Новости.
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