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Вашингтон планирует выделить Киеву $250 млн, заявило посольство Украины
24 июля 2018, 21:48 [ «Аргументы Недели» ]
Посольство Украины в Соединенных Штатах сообщило, что конгресс США в следующем году планирует выделить Украине 250 миллионов долларов на помощь в сфере обеспечения безопасности страны.
«Сумма средств, которая выделяется конгрессом Министерству обороны США для предоставления помощи Украине в сфере безопасности, определена в размере 250 миллионов долларов. Из указанной суммы 50 миллионов долларов должно быть направлено на летальные виды вооружений», - сообщило посольство Украины в США на своей странице в фейсбуке.
Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что в стране началось серийное производство нового реактивного пехотного огнемета РПО-16, который «значительно усилит мощь подразделений ВСУ».
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