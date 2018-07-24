Вашингтон планирует выделить Киеву $250 млн, заявило посольство Украины

Посольство Украины в Соединенных Штатах сообщило, что конгресс США в следующем году планирует выделить Украине 250 миллионов долларов на помощь в сфере обеспечения безопасности страны.

«Сумма средств, которая выделяется конгрессом Министерству обороны США для предоставления помощи Украине в сфере безопасности, определена в размере 250 миллионов долларов. Из указанной суммы 50 миллионов долларов должно быть направлено на летальные виды вооружений», - сообщило посольство Украины в США на своей странице в фейсбуке.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что в стране началось серийное производство нового реактивного пехотного огнемета РПО-16, который «значительно усилит мощь подразделений ВСУ».