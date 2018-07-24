//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Бузова попала в серьезное ДТП на МКАДе
- "По пять часов занималась на пилоне.Все болело", рассказала актриса о своей роли
- Дима Била стал бизнесменом
- Георгий Дронов: зрители не потеряют интерес к кинотеатрам
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//В мире 13+
Премьер Британии и шейх Катара решили взаимодействовать с РФ с позиций силы
24 июля 2018, 20:13 [ «Аргументы Недели» ]
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и шейх Катара Тамим бен Хамад Аль Тани договорились взаимодействовать с Россией с позиции силы и единства, сообщила канцелярия британского премьера.
Шейх Катара Тамим бен Хамад Аль Тани находится сейчас в Великобритании с рабочим визитом. Сегодня состоялись его переговоры с британским премьер-министром Терезой Мэй. Политики обсудили сотрудничество в сфере обороны и безопасности, проведение в Катаре чемпионата мира по футболу в 2022 году и широкий круг других международных тем, включая Россию.
«Они обсудили Россию, согласившись с важностью сохранения подхода к России, основанного на позиции силы и единства. Особенно важно, чтобы международное сообщество сообща противостояло злонамеренным действиям и защищало международные правила и нормы», - приводит ТАСС выдержку из коммюнике.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//В мире
//Новости Гнездо.ру
//В мире
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//В мире
Не менее 200 тысяч беженцев скоро смогут вернуться в Сирию из стран Евросоюза
"Натуралов в шоу-бизнесе слишком мало!", утверждает критик Сергей Соседов
//Политика
Кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин встретился с доверенными лицами
//Новости партнеров
//Общество
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Вениамина Яковлева
//Общество
Астрологи назвали знаки, которые и через годы будут вынашивать планы мести
//Общество
Руководитель ФАС Игорь Артемьев возмущен ценами на бензин в Крыму
//Новости СМИ2
//Общество
//В мире
В Киеве представили новый план «деоккупации и реинтеграции» Крыма
//Футбол
//Новости Redtram
//Политика
Опубликован сценарий вынужденного признания Украиной российского Крыма
//В мире
//В мире
Племянница Скрипаля не понимает, почему он не выходит на связь с родными
//В мире
Озвучены опасные последствия минирования киевскими силовиками Азовского моря
"Вы все ненастоящие", основательница движения Femen добровольно ушла из жизни
//В мире
Объяснена невозможность решающего наступления украинских войск на Донбасс
Звезда сериала "Универ" рассказала, как сбросила 20 килограммов
//Общество
Юные шахматисты попытались обыграть чемпиона мира Сергея Карякина
//В мире
Одна из основательниц Femen найдена мертвой в своей парижской квартире
//Общество
Школьная реформа переставляет акценты со знаний на коммуникации
//Туризм
Путевые заметки. Финляндия. Часть вторая - Oulu, Rokua, Kvarken
//Политика
Российский политик обозначил вероятные сроки оккупации Украиной юга РФ
//Общество
Передвижения в Москве ограничат из-за 1030-летия со дня Крещения Руси