Премьер Британии и шейх Катара решили взаимодействовать с РФ с позиций силы

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и шейх Катара Тамим бен Хамад Аль Тани договорились взаимодействовать с Россией с позиции силы и единства, сообщила канцелярия британского премьера.

Шейх Катара Тамим бен Хамад Аль Тани находится сейчас в Великобритании с рабочим визитом. Сегодня состоялись его переговоры с британским премьер-министром Терезой Мэй. Политики обсудили сотрудничество в сфере обороны и безопасности, проведение в Катаре чемпионата мира по футболу в 2022 году и широкий круг других международных тем, включая Россию.

«Они обсудили Россию, согласившись с важностью сохранения подхода к России, основанного на позиции силы и единства. Особенно важно, чтобы международное сообщество сообща противостояло злонамеренным действиям и защищало международные правила и нормы», - приводит ТАСС выдержку из коммюнике.