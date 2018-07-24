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В Госдуме оценили новый план Киева по «деоккупации» Крыма
24 июля 2018, 19:49 [ «Аргументы Недели» ]
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик оценил план президента Украины Петра Порошенко по «деоккупации и реинтеграции Крыма» к концу следующего года.
«Несомненно, ради поддержания конфликтной ситуации Киев пойдет на любые ухищрения. Поиск улик, о которых пишут представители Киева, обернется банальной фальсификацией фактов, в которой изрядно поднаторел господин Порошенко», - заявил крымский парламентарий.
Дмитрий Белик также отметил, что, хотя на Украине просто фонтанируют планами по «деоккупации» и «реинтеграции», но фактическая реализация всех этих громких заявлений стремится к нулю.
«Реализация этих идей разбивается о суровую реальность. С одной стороны – четкая позиция руководства РФ по Крыму. С другой стороны – банальное разгильдяйство и отсутствие денег на самой Украине. Сколько подобных документов было создано за последние годы? Не счесть. Что из этого реализовано? Вопрос риторический», - приводит слова депутата RT.
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