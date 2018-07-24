В Белом доме подтвердили планы на встречу Путина и Трампа

Представитель Совета по национальной безопасности США подтвердил, что следующая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет в Вашингтоне в конце года.

Ранее помощник президента Юрий Ушаков заявил, что несколько дней спустя после саммита в Хельсинки российская сторона подучила предложение провести осенью в Вашингтоне новую встречу Владимира Путина и Дональда Трампа.

В ответ на просьбы журналистов прокомментировать это заявление российской стороны представитель СНБ сослался на предыдущие заявления Белого дома на эту тему.

В частности, официальный представитель Белого дома Сара Сандерс заявила 19 июля, что президент США Дональд Трамп попросил своего советника по вопросам нацбезопасности Джона Болтона пригласить президента РФ Владимира Путина осенью в Вашингтон, сообщает РИА Новости.