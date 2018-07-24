Британские океанографы считают, что кислотность Мирового океана в скором времени побьёт рекорд впервые за 14 миллионов лет. Это может привести к гибели кораллов, ведь уже к 2100 году уровень pH в воде достигнет показателя 7,8, и это станет рекордом за последние 14 миллионов лет.

Таким оразом жидаемый рост кислотности лишит промысловых рыб возможностям обоняния и способности распознавать хищников. Такжи от кислотноти воды зависит экспрессия генов, связанных с обонянием в мозге рыбы.

Китайские учёные считают, что обычная рыба способна продлить человеку жизнь, ее следует употреблять ежеднвно, но в жареном виде, как пишет NEWS.ru.