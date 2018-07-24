Донецкие ополченцы обнародовали данные о постигшей ВСУ кадровой катастрофе

Выполняющие боевые задачи в Донбассе соединения Вооруженных сил Украины столкнулись с катастрофическим дефицитом младших офицеров. Такое заявление на брифинге для журналистов сделал Даниил Безсонов, пресс-секретарь армии ДНР.

По словам спикера ополченцев, командование ВСУ с целью решения вставшей перед ним проблемы организовало курсы по подготовке офицерских кадров продолжительностью один год. Как узнали в ДНР, жестких требований к слушателям не предъявляется. Это значит, что в командный состав украинской армии могут влиться граждане, страдающие душевными недугами, и уголовники, отметил Безсонов.

Вооруженное противостояние в Донбассе между сторонниками независимости региона и киевскими силовиками продолжается пятый год. Ранее во вторник сообщалось, что политолог Роман Манекин объяснил невозможность решающего наступления ВСУ в зоне конфликта.