Эксперт прокомментировал смерть активистки FEMEN

Директор украинского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский прокомментировал смерть одной из основательниц и активистки движения FEMEN Оксаны Шачко. "Вы все ненастоящие", основательница движения Femen добровольно ушла из жизни

«Оксана Шачко не была главной в этом движении. Ключевая роль была у Анастасии Шевченко, я ее знал. К сожалению, я не могу разглашать ту информацию, которая у меня есть. Произошла трагедия», - рассказал Погребинский.

По мнению эксперта, движение свернуло свою деятельность на Украине из-за нападений на его активистов и агрессии со стороны правительства.

«У нас есть «замечательные» блюстители нравственности в роли украинских нацистов. Так что в организации решили, что безопасней продолжать свою деятельность за рубежом», - приводит мнение эксперта RT.