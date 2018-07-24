Меркель и Лавров обсудили ситуацию в Сирии и на Украине

Сегодня канцлер Германии Ангела Меркель и министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече в Берлине обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в Сирии и на Украине, сообщил кабмин ФРГ.

«Сегодня канцлер Ангела Меркель совместно с главой МИД ФРГ Хайко Маасом встретилась в Берлине с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым. Центральной темой переговоров стала ситуация на Ближнем Востоке, прежде всего в Сирии. Также в обсуждении был затронут конфликт на востоке Украины», - сообщила пресс-служба немецкого правительства.

Об этой встрече на прошлой неделе договорились канцлер Германии Ангела Меркель и российский президент Владимир Путин, сообщает РИА Новости.