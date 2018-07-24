Объяснена невозможность решающего наступления украинских войск на Донбасс

Решающего наступления Вооруженных сил Украины в Донбассе не будет, потому что киевские элиты заинтересованы в продолжении войны. Такую точку зрения в разговоре с журналистами высказал донецкий политолог Роман Манекин.

Эксперт отметил, что украинские чиновники столкнулись с проблемой снижения доходов, получаемых от транзита российского газа в Европу. В настоящее время главным средством заработка для властей в Киеве являются боевые действия на востоке страны, под которые на Западе берутся безвозвратные кредиты. Правители Украины не намерены лишать себя этих прибылей, поэтому их устраивает сегодняшняя ситуация в зоне конфликта, процитировал Романа Манекина сайт «Русская весна».

Ранее во вторник сообщалось, что аналитик назвал главную политическую ошибку ДНР. По мнению Манекина, она заключается в том, что в республике была сформирована система управления, никак не зависящая от населения.