Член Комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов во вторник высказался о словах постпреда США при ООН Никки Хейли насчет того, что Россия никогда не станет "другом Соединенных Штатов".

Российский политик подчеркнул, что Хейли мыслит в ключе конфронтации между странами. Морозов, однако, выразил уверенность в том, что в переговорах между Москвой и Вашингтоном начался определенный прогресс, кроме того, в настоящий момент возобновляются парламентские контакты между государствами.